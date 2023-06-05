Rusya'dan 'Tahıl Koridoru' açıklaması: Uzatılması için olasılık görmüyoruz

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 'Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşenin açıklama yaptı.

Verşenin, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediğini söyledi.

Verşenin, sürece ilişkin uluslararası kurum ve kuruluşlarla da görüşme halinde olduklarını kaydetti.

Anlaşmanın uzatılmasına yönelik olasılık görüp görmediklerine yönelik bir soruyu yanıtlayan Verşinin, “Biz olasılık görmüyoruz. Ancak elbette anlaşmanın her iki parçasına yönelik BM yetkilileri ile istişareleri sürdürüyoruz” dedi.

Amonyak ihracatının da anlaşma kapsamında olduğuna işaret eden Verşinin, “Amonyak ihracatının, İstanbul’da imzalanan anlaşmalara dahil olduğunu birçok defa söyledik. Bu da amonyakın bir ticari anlaşma kapsamında ihraç edilebileceği anlamına geliyor. Kiev yönetiminin bu konuyu başka koşullara veya gereksinimlere bağlamaya çalışması çok kötü ve durumu kilitliyor” yorumunu yaptı.

Anlaşma 18 Temmuz'da sona erecek

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanmış, anlaşmanın son olarak 18 Temmuz’a kadar uzatıldığı açıklanmıştı.