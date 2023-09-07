BM'den Hindistan'ın isim değişikliği tartışmasına dair açıklama

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan’ın ülke ismini “Bharat” olarak değiştirme talebini değerlendirmeye hazırlanıyor.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Hindistan'ın G20 Zirvesi yemek davetiyesinde ülke adının "India" yerine "Bharat" olarak kullanılmasına ilişkin tartışmalara dair bir açıklama yaptı.

Haq, Yeni Delhi yönetiminden resmi bir talep gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini söyledi.

Haq, Türkiye’nin ismiyle ilgili değişiklikte Türk hükümetinin resmi talebine istinaden hareket edildiğini belirterek, “Bu tür talepler geldiğinde bunları değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.

'Bharat' ifadesi tartışmaya neden olmuştu

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 9-10 Eylül’de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu’nun “The President of India” (Hindistan Cumhurbaşkanı) yerine “The President of Bharat” (Bharat Cumhurbaşkanı) olarak yazılması muhalefetin tepkisine yol açmıştı.