BM zirvesi öncesi iklim değişikliğine karşı eylem

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu ayın sonunda İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak iklim zirvesi öncesinde Belçika başkenti Brüksel'de iklim değişikliğine karşı gösteri düzenlendi.

Binlerce kişinin ve 80 örgütün katıldığı gösterinin, koronavirüs pandemisinden bu yana Brüksel'de yapılan en büyük gösteri oldu.

Göstericilerin kafasına oyuncak kutup ayısı taktığı ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri kostümleri giydiği yürüyüşte İngilizce, Fransızca ve Flemenkçe yazılı pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı.

Glasgow kentindeki BM zirvesinde, küresel ısınmayı sınırlandırmanın yollarının ve iklim değişikliğiyle mücadeleye daha fazla kaynak ayrılmasının görüşülmesi bekleniyor.