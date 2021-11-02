BM temsilcisi: Bosna Hersek bölünme tehlikesiyle karşı karşıya

Bosna Hersek'in Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, ülkenin "bölünme tehlikesiyle karşı karşıya" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, BM için bir rapor hazırlayan Schmidt, ülkedeki Sırp ayrılıkçıların kendi ordularını kurma tehdidinde bulunduğunu, bunun gerçekleşmesi durumunda ülkenin iç savaşa sürükleneceğini belirtti.

Aynı zamanda Almanya'nın eski bakanı olan Schmidt, Bosna'nın varlığının "savaş sonrası dönemin en büyük tehdidi altında" olduğunu kaydetti.

Bosna ulusal güvenlik güçleriyle Bosnalı Sırp polisler arasında çatışma yaşanmasının olası olduğunu söyleyen Schmidt, çatışmaların çıkması durumunda ülke içindeki uluslararası güçlerin varlığının da BM tarafından yeniden değerlendirilmesi gerekeceğini sözlerine ekledi.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, devlet düzeyindeki kurumlardan ve ulusal ordudan çekilerek kendi ordularını kurma niyetleri olduğunu söylemişti. Dodik, ayrıca Bosna ordusunun Sırp Cumhuriyeti bölgesinden çekilmeye zorlayacaklarını açıklamıştı.