BM: Taraflar, Tahıl Girişimi'ndeki sorunları gidermek için görüşmeye devam edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasına ilişkin bazı önemli sorunların devam ettiğini belirterek, "Ancak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bu sorunları görüşmeye devam edecek" dedi.

Karadeniz Tahıl Girişimi ve BM ile Rusya arasındaki Mutabakat Zaptı'nın gıda krizinin etkilerini azaltmak adına önemli bir örnek teşkil ettiğini söyleyen Guterres, söz konusu girişim sayesinde pazarın daha istikrarlı hale geldiğini ve gıda fiyatlarının düştüğünü ifade etti.

Guterres, Rusya'nın girişime 60 gün daha katılmaya devam edeceğini teyit etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bazı önemli sorunlar devam ediyor. Ancak Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcileri bu sorunları görüşmeye devam edecek" diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'dan gıda ve gübre ihracatlarının küresel tedarik zincirlerine ulaşımının ileride de devam edeceğini umduklarını belirten Guterres, girişimin bunu amaçladığını, BM'nin de girişime tam destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.