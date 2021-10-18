BM: Taraflar Suriye'de yeni anayasa taslağı hazırlanması için anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi Küçük Grubu'nun Cenevre'de 18 Ekim'de (bugün) yeni anayasa taslağı hazırlamak için çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Pedersen dün akşam yaptığı açıklamada hükümeti ve muhalefeti temsil eden komite eş başkanlarının yeni bir anayasal reformun taslağını oluşturmaya başlama ve hazırlama konusunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

BM Temsilcisi, Suriye'de anayasal reform için taslak hazırlama sürecine bu hafta başlanacağını kaydetti.

Komitenin eş başkanları olan hükümet temsilcisi Ahmed Kuzbari, muhalefet temsilcisi Hadi el-Bahra ile bir araya geldiğini açıklayan Pedersen, görüşmenin "iyi" geçtiğini dile getirdi. Görüşmeleri "ciddi ve samimi" olarak niteleyen Pedersen katılımcıların ortak çalışma konusunda benimsenen ilkelere bağlılıklarını sergilediklerini söyledi. Pedersen "Toplantıya aynı ruhla devam edebileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Cenevre'de gazetecilere açıklamada bulunan Pedersen, iki yıldır altıncı kez toplanacak olan ancak Ocak'tan beri ilk kez bir araya gelmeye hazırlanan Anayasa Komitesi Küçük Grubunun, "açık ilkeleri" ele alacağını söyledi ancak ayrıntı belirtmedi.

Pedersen'in yaptığı açıklamaya göre komite küçük grubunun toplantısı bir hafta sürecek. Pedersen haftasonunda görüşmelere ilişkin bir basın açıklaması yapacağını söyledi.

Anayasa taslağı hazırlaması öngörülen Küçük Grup son olarak Ocak'ta bir araya gelmişti ancak toplantıdan bir sonuç çıkmamıştı.

Anayasa taslağı üzerine çalışması beklenen Suriye Anayasa Komitesi Küçük Grubu, hükümeti temsilen 15, muhalefeti temsilen 15 ve sivil toplumu temsilen 15 kişi olmak üzere 45 kişiden oluşuyor.