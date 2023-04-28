BM, Taliban'ın kadın çalışma yasağını kınayan karar tasarısını kabul etti

Türkiye'nin de eş sunuculuğunu üstlendiği tasarı, 15 üyeli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oy birliğiyle kabul edildi.
Kararda, Taliban yönetimine kadınlara yönelik yasakları hızlı bir şekilde "geri çevirme" çağrısı yapıldı.
Söz konusu yasakların insan haklarını ihlal ettiğine dikkati çekilen kararda, Taliban yönetiminin kadınların BM'de çalışmasını yasaklayan kararı kınandı.
Kararda, kadınların Afgan toplumundaki elzem rolüne vurgu yapılırken, Taliban yönetiminden kadınların eğitim, istihdam, hareket serbestisi ve kamu hayatına eşit katılımını tekrar sağlaması talep edildi. (AA)