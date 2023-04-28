BM: Suriye'ye yönelik yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, "Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık. Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir" dedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) düzenlenen "Suriye" konulu oturumda, ülkedeki gelişmeler hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi. Buraya artan ilginin ilerlemeye yol açması için tarafların somut adım atması gerektiğini belirten Pedersen, tüm tarafların desteğine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

BM'nin ya da başka bir aktörün tek başına Suriye'de siyasi çözüm sağlayamayacağına işaret eden Pedersen, "Suriye'nin çok çeşitli sorunlarını çözmek için birkaç anahtara ihtiyaç var. Bu anahtarlar, farklı aktörlerin elinde" değerlendirmesinde bulundu. Pedersen, tüm tarafların desteğine ve birlikte çalışmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Suriye'ye yönelik yakın zamanda kaydedilen diplomatik gelişmelerin yeni bir alan ortaya çıkardığını vurgulayan Pedersen, "Suriye'ye yönelik özellikle bölgeden yeniden artan ilgi sonucu önemli bir noktaya ulaştık. Bu, krize siyasi çözüm bulma çabalarımıza yardımcı olabilir" ifadesini kullandı. (AA)