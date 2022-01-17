BM: Taliban kadınları kamu hayatından silmeye çalışıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yaptığı açıklamada, Taliban'ın "kadınları ve kız çocuklarını kamusal hayattan sürekli olarak silme" girişimlerine karşı uyardı.

BM'nin açıklamasında "kadınlara ve kız çocuklarına yönelik geniş çaplı ve sistematik cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetin eski hükümetin düşmesinden bu yana devam ettiği" söylenirken "Birlikte ele alındığında, bu politikalar toplumsal cinsiyete dayalı önyargı ve zararlı uygulamalara dayalı olarak kadın ve kız çocuklarına yönelik toplu bir ceza teşkil ediyor" denildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden uzmanlar, "Bugün, Afganistan'da kadınları ve kız çocuklarını, daha önce en fazla risk altındakileri korumak ve onlara yardımcı olmak için kurulmuş olan kurumlar ve mekanizmaların kaldırılması da dahil olmak üzere, kamusal yaşamdan istikrarlı bir şekilde silme girişimine tanık oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Taliban'ın Afganistan'da ilan ettiği 'İslam Emirliği' kadınlara herhangi bir kısıtlama getirdiğini reddetti ve kadınların devlet dairelerinde çalışmaya devam ettiğini öne sürdü.

Afganistan menşeli TOLO News'ün haberine göre Taliban Sözcü Yardımcısı Ahmedullah Vasik, “Kadınlara herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Kadınlar devlet dairelerinde çalışıyor, kadınları yeni hükümetin oluşumuna dahil etme planı tartışılıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği açıklamasında kadınların üzerindeki baskıların etnik, dini veya dilsel azınlıklara mensup kadınlar üzerinde daha da şiddetlendiğini söyledi. Uzmanlar ayrıca çocuk ve zorla evlendirme amaçlı insan ticareti, cinsel sömürü ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının sömürülmesi riskine ilişkin endişelerini de dile getirdiler.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ayrıca uluslararası toplumu 'İslam Emirliği'nden hesap sormaya ve insan haklarını gözetmeye davet etti. Kurum, kadın ve kız çocuklarının temel hakları üzerindeki kısıtlamaların derhal kaldırması çağrısında bulundu.