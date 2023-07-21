BM, tahıl anlaşmasının sonlanması sonrası acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırma kararını görüşmek için bugün acil oturum düzenliyor.
BMGK Başkanlığı'nı yürüten İngiltere Daimi Temsilciliği, toplantıyı dün sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu. Mesajda, Ukrayna konulu oturumun bu sabah düzenleneceği aktarıldı.
Konseyin Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından toplanma kararı aldığı kaydedilen mesajda, Rusya kararının insani durum üzerindeki etkilerinin ele alınacağı ifade edildi.