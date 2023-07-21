CIA Direktörü Burns: Putin hâlâ Wagner'in patronundan intikam almak isteyebilir

Paralı asker şirketi Wagner'in sahibi Yevgeni Prigojin, Rusya'da haziran sonunda kısa süren bir silahlı ayaklanma girişiminde bulunmuştu.

Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'in Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala Prigojin’den intikam almak isteyebileceğini söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Burns, “Şu anda gördüğümüz çok karmaşık bir dans” dedi. Burns ayrıca Putin’in Progojin ile ilgili ne yapacağını düşünürken, zaman kazanmaya çalıştığı değerlendirmesini yaptı.

Burns, konuşmasına şöyle devam etti:

“Putin genel olarak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Benim deneyimime göre Putin tam bir intikam havarisi ve Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşırırım.”

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimiz günlerde Wagner’in patronunun zehirlenme riski olduğunu söylemiş ve “Onun yerinde olsam ne yediğime dikkat eder, gözüm menümde olurdu” demişti.

Benzer ifadeler kullanan Burns “Prigojin’in yerinde olsaydım, yemeklerimi önceden tadan kişiyi kovmazdım” dedi.