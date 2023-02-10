BM: Suriye'de 5 milyondan fazla kişi deprem nedeniyle evsiz kalabilir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Suriye Temsilcisi Sivanka Dhanapala, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Suriye'yi vuran depremler nedeniyle Suriye'de 5,3 milyon kadar insanın evsiz kalmış olabileceğini söyledi.

Dhanapala, Suriye için depremin bir "kriz içinde kriz" olduğunu ifade ederken "Ekonomik şoklar yaşadık, COVID'i yaşadık ve şimdi kışın soğunun ortasındayız. [Depremden] etkilenen bölgelerde kar fırtınaları şiddetleniyor. Kendi çalışanlarımızdan bazıları, evlerinin yapısal hasar görmesinden endişe duydukları için evlerinin dışında uyuyorlar. Bu, etkilenen bölgelerde olup bitenlerin sadece küçük bir örneği" şeklinde konuştu.

Bütün bunların yardıma erişimi etkilediğini ifade eden Dhanapala, "Yollar hasar gördü ve bu da insanlara ulaşmaya çalışmamızı engelliyor. Çok, çok zor oldu. Ülkede hâlihazırda yerinden edilmiş 6,8 milyon insan var. Ve bu depremden önceydi." dedi.

Tüm Suriye'de depremden etkilenen 5,37 milyon kişinin barınak yardımına ihtiyaç duyacağına dair bir ön bulguya sahip olduklarını ifade eden BMMYK Suriye Temsilcisi, "Bu çok büyük bir rakam ve zaten kitlesel olarak yerinden edilmiş bir nüfusa denk geliyor." ifadelerini kullandı.