Washington Post: Suriyeli depremzedelere yardım etmek için yaptırımları kaldırmayın

ABD menşeli Washington Post'ta (WP) çıkan "Suriyeli depremzedelere yardım etmek için yaptırımları kaldırmayın" başlıklı yazıda "Esad ve rejimine, on yıldan fazla bir süredir yok etmeye çalıştıkları insanlara yardım etme konusunda güvenilemez." denilerek yaptırımların kalması gerektiği savunuldu.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı görevlisi olan Wa'el Alzayat'ın imzasıyla çıkan yazıda, yaptırımların kalkması yönündeki uluslararası çağrıların karşısında "ABD'nin geri adım atmaması" savunulurken, "Şu anda depremden etkilenen milyonlarca insanı yerinden eden bir rejime yönelik yaptırımları kaldırmaya yönelik çağrıların" yanlış olduğu ifade edildi.

Öte yandan yazı yayınlandıktan bir kaç saat sonra "Suriyeli depremzedelere yardım etmek için yaptırımları kaldırmayın" şeklindeki başlık, "Suriye'ye dönük dönük yaptırımların kaldırılması depremzedelere yardım etmez" şeklinde değiştirildi.

Yazının değiştirilmeden önceki başlığı

ABD'den yaptırımlar konusunda geri adım

ABD yönetimi son olarak Suriye'yi de etkileyen depremlerin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

ABD'nin Suriye'ye dönük yaptırımları, depremin ardından daha da kritik hale gelen başta ülkenin ilaç ve tıbbi ekipman gibi ürünlere erişimini engelliyor.