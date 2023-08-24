BM: Rusya'nın Tahıl Girişimi'nden çekilme kararının ardından savaşın şiddeti arttı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından Rusya-Ukrayna savaşının şiddetlendiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Rusya-Ukrayna savaşının yakın bir zamanda sonlanacak gibi görünmediğini ifade etti.

'Geniş kapsamlı küresel sonuçları olabilir'

"Rusya'nın 17 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi'nden çekilme kararının ardından savaşın şiddeti arttı" değerlendirmesinde bulunan DiCarlo, gerginliğin arttığına ve Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine yönelik tehditlerin meydana geldiğini söyledi.

DiCarlo, tahıl tesislerine yönelik saldırıların "geniş kapsamlı küresel sonuçları" olabileceği uyarısında bulunarak, bunların kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiğini ve dünya genelinde gıda güvensizliğiyle mücadele eden yaklaşık 345 milyon kişi için korkunç sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. (AA)