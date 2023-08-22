Tahıl Koridoru'nda çözüm arayışı: 'Hakan Fidan Ukrayna'ya gidecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası "Önümüzdeki dönemde hem Tahıl Koridoru'nun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak adil şartlarda yeniden açılması, hem de barış umutlarının filizlenmesi için daha çok çaba harcayacağız" açıklamasında bulunarak Fidan'ın ilerleyen günlerde bir Rusya ziyareti olacağını söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 25 Ağustos'ta Ukrayna'ya gideceği iddia edildi. Al Monitor'ün haberine göre, Fidan 23-24 Ağustos'ta önce Irak'a gidecek ardından da Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Fidan ayrıca, dün Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov ile bakanlıkta bir araya gelmişti.

Rusya, 17 Temmuz'da Tahıl Anlaşması'na katılımını durdurarak Tahıl Koridoru girişimini fiilen sonlandırmıştı.