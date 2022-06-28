BM İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamı için soruşturma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Haziran’da İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı olan Melilla kentine geçmeye çalıştıkları esnada hayatını kaybeden 37 göçmen için soruşturma yapılması çağrısında bulunarak, “Fas ve İspanya hükümetine ölümlerle ilgili hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütme ve sorumluluk alma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Göçmen katliamıyla ilgili basın açıklaması yapan Birleşmiş Milletler Tüm Göçmen İşçiler ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunması Komitesi (CMW), “İnsan hakkı olarak daha iyi yaşam koşullarına ulaşmak için sınırdan geçmeye çalışan göçmenlerin hayatını kaybetmesi karşısında dehşete düştük. Bu trajedi ile ilgili derin endişe ve üzüntümüzü ifade etmek istiyoruz. Tüm devletlere göçmenlerin zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı herhangi bir muamele veya cezaya tabi tutulmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca devletlerin sınırlarında geçerli olan politika ve uygulamalar, tüm insan hakları yükümlülüklerine uygun olmalıdır. Hükümetler, her türlü şartta göçmenlerin yaşam, haysiyet, güvenlik ve fiziksel bütünlük haklarını güvence altına almalıdır” ifadelerini kullandı.

'Şeffaf bir soruşturma yürütülmeli'

Yetkili makamları sorumluluk alması gerektiğini söyleyen komite, “Bu belirsiz durum esnasında yaralanan göçmenler ve güvenlik güçleri için de üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Hayatını kaybeden göçmenlerin ailelerine başsağlığı diliyor ve acılarını paylaşıyoruz. Sınır politikalarında insan hakları temelli bir yaklaşım olsaydı bu trajedi önlenebilirdi. Fas ve İspanya hükümetine ölümlerle ilgili hızlı, bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütme ve sorumluluk alma çağrısında bulunuyoruz. Tüm mağdurların ve ailelerinin adalete erişimini sağlamak için tedbirler alınmalıdır. Yetkili makamlar, insan hakları ihlalleri için tazminat ödemelidir. Ayrıca Fas Hükümeti, cansız bedenleri korumak, kimlik teşhisi yapmak, ailelerini bilgilendirmek ve cansız bedenlerin nakli için gerekli desteği sağlamakla yükümlüdür. Elbette yaralılar için de tıbbi destek verilmelidir” açıklamasında bulundu.

Fas-İspanya sınırında göçmen katliamı

İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını ve ardından çıkan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirmişti. Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışmış, ardından da Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Fas güçlerinin İspanyol polisiyle işbirliği içinde İspanya'nın "şiddetli saldırı" ve "toprak bütünlüğüne saldırı" olarak nitelendirdiği olayı "savuşturmak" için çalıştığını iddia etmişti.