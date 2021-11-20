BM Heyeti Belarus-Polonya sınırındaki mülteci merkezini ziyaret etti

Binlerce insanın Almanya'ya geçebilmek umuduyla bekleyişlerini sürdürdüğü Polonya-Belarus sınırında kurulan mülteci merkezi bugün BM Mülteciler Komiseri (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafıdan ziyaret edildi.

"Ulusal ortaklarımızla görüşüyoruz ve göçmenlerle ilgili durumu çözmek için çeşitli orta vadeli önlemler düşünüyoruz" diyen Uluslararası Göç Örgütü Belarus Misyonu başkanı Mahym Orazmuhamedova, bekleyen insanların bir kısmının iltica başvurusunda bulunmayı planladığını, bir kısmınınsa eve dönmek istediğini kaydetti.

Mahym Orazmuhamedova, ayrıca Polonya ve Belarus'u uluslararası hukuka ve mültecilerin haklarına saygı göstermeye çağırdı.

Belarus'taki UNHCR temsilcisi Mulusew Mamo da Bruzgi'deki geçici barınaktaki mültecilerin pek çok hayati eşyadan yoksun olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve BM ve Kızılhaç'ın mevcut sorunları çözmek için adımlar atacağına söz verdi.