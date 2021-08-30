BM Güvenlik Konseyi'nden Afganistan kararı

Afganistan gündemiyle acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban'a Afganistan'daki tüm yabancı ülke vatandaşlarının ve Afganların ülkeden "güvenli ve düzenli bir biçimde ayrılmalarına" izin verme çağrısı yapan kararı kabul etti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın karar tasarısı 13 lehte oya karşılık Çin ile Rusya'nın çekimser oylarıyla kabul edildi.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getireceğini duyurduğu Afganistan'da "güvenli bölge" önerisi ise kararda yer almadı.

Taliban'ın 27 Ağustos'ta yaptığı tüm Afganların ülkeden istedikleri zaman hava ya da karayoluyla sınır dışına çıkabilecekleri yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan kararda, Taliban'ın "bu ve diğer taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği" kaydedildi.

Karar metninde ayrıca Taliban'a BM ve diğer kuruluşların insani yardımlarına "tam, güvenli ve engelsiz olarak erişim" izni vermesi çağrısı yapıldı.

BMGK'nin Afganistan'da kadınların eşit ve tam olarak temsil edildiği kapsayıcı ve müzakere edilmiş bir siyasi çözümü desteklediği belirtilen kararda, konseyin kadın, çocuk ve azınlıklar dahil insan haklarının korunmasına verdiği önemi yeniden teyit ettiği kaydedildi.

Kabil'de 26 Ağustos'ta meydana gelen IŞİD-Horasan'ın üstlendiği havalimanı yakınlarındaki saldırının kınandığı kararda, Afganistan topraklarının "herhangi bir ülkeyi tehdit etmek, teröristleri eğitmek ya da barındırmak, terörist eylemleri planlamak ya da onları finanse etmek için kullanılan bir yer haline dönüşmemesi" çağrısı yapıldı.

Tahliyeler bu gece bitecek

ABD ile Taliban'ın daha önceki anlaşması doğrultusunda yabancı askerlerin ülkeden tahliyesi için 31 Ağustos'a kadar verilen süre bu gece sona eriyor.