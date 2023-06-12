BM Genel Sekreteri: Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilme ihtimalinden endişe duyuyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın, gelecek ay süresi dolacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme ihtimalinden endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması girişiminin sürdürülmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın girişimden çekilme ihtimalinden endişe duyup duymadığının sorulması üzerine Guterres, "Öncelikle evet, bundan endişe duyuyorum ancak girişimin sürmesi ve Rusya'nın ihraçlarını kolaylaştırmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

18 Temmuz'da süresi dolacak

BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün uzatılan anlaşmanın, 18 Mart'ta yeniden uzatılmasına karar verilmişti.

18 Temmuz'da süresi dolacak anlaşmayla ilgili Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini söylemişti. (AA)