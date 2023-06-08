Amonyak boru hattına saldırı, tahıl anlaşmasının sonu mu?

Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı, "Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğu” açıklamasının ardından, 17 Temmuz’da süresi bir kez daha sona erecek olan tahıl anlaşmasının akıbeti tartışma konusu.

Turkrus.com'un aktardığına göre Kommersant gazetesi, boru hattına saldırının Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM'nin ortak inisiyatifini ortadan kaldırabileceğini yazdı. Haber analizde “Tahıl anlaşmasını uzatma beklentileri giderek daha da azalıyor. Çünkü anlaşmayı uzatmak için ana taleplerinden biri, gübre ihracatının parçası olan Togliatti-Odessa amonyak boru hattını yeniden faaliyete geçirmekti. Şimdi bu boru hattı bombalandı” vurgusu yapıldı.

Boru hattından amonyak sevkiyatı, savaşın başladığı tarihte durdurulmuştu. Volga bölgesinden Odessa limanına uzanan 2 bin 500 kilometrelik boru hattı azotlu gübrelerin üretiminde kullanılan, Rusya’da üretilen amonyakı Odessa limanından dünya çapındaki alıcılara sevk etmekte kullanılıyordu. Rusya, Ukrayna tahılının ihracatına izin verilirken, kendisine de yeniden amonyak sevk ve satış izni verilmesini talep ediyordu. Şimdi tahıl anlaşmasının uzatılması da bir kez daha tehlikeye girdi.

Rusya: Onarımı 3 ayı bulabilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, boru hattının Harkov bölgesindeki patlamadan zarar gören bölümünün onarımının üç aya kadar sürebileceğini duyurdu.

Dün Rusya Savunma Bakanlığı Tolyatti-Odessa şehirleri arasında amonyak taşıyan boru hattının havaya uçurulduğunu duyurmuştu. Bakanlık olaydan Ukraynalı sabotajcıları sorumlu tuttu. RBC gazetesinin aktardığına göre söz konusu patlamalar Harkov Vilayeti sınırıları içerisindeki Masyutovka köyü yakınlarında 5 Haziran akşam 21.00 sularında gerçekleşti. Bakanlık yetkilileri şu anda faal olmayan boru hattında bir miktar amonyak kalıntısının bulunduğunu ve bu amonyağın Ukrayna topraklarına sızdığını belirtiyor.

1970'lerde inşa edilen Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı üzerinde transit geçiş Rusya'nın "özel askeri operasyonu" sonrasında durdurulmuştu.

Sputnik’in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı sabotajcıların havaya uçurduğu Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı ile ilgili soruları yanıtladı. Zaharova, “Ön değerlendirmelere göre (amonyak boru hattının) onarım ve restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 ila 3 ay sürecek, elbette hasarın oluştuğu kısma erişim olması durumunda” diye konuştu.

Moskova, İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasının zorunlu koşullarından biri olarak Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının kullanıma açılmasını göstermişti.