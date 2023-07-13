BM Genel Sekreteri: Putin'e yazdığım mektubun tahıl girişimini olumlu etkilemesini umuyorum

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda gönderdiği mektubun süreci olumlu etkileyeceğini umduğunu söyledi.

Belçika'da basın mensuplarına açıklama yapan Guterres, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba değindi.



Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılması ve Rus tahıl ve gübresinin başarıyla ihracatı için çaba sarf edilmesine bağlılıklarını koruduklarını anlatan Guterres, "Bu bağlamda Devlet Başkanı Putin'e bazı somut önerilerin yer aldığı bir mektup gönderdim, bunun pozitif bir çıkış noktası bulmamıza yardım edeceğini umuyorum" dedi.



Guterres, mektubun içeriğinin sorulması üzerine, bu tür hususlar kamuoyu önünde ne kadar az konuşulursa olumlu sonuç elde etme şansının o kadar fazla olacağını söyleyerek detay vermedi.

Guterres, Putin'den mektubuna henüz bir yanıt gelmediğini sözlerine ekledi.

Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.



17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor. (AA)