BM Genel Sekreteri: Milyonlarca ölümden kaçınmak için Taliban'la diyaloğa başlamalıyız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün AFP'ye verdiği söyleşide uluslararası topluma Afganistan'da Taliban'la diyalogu sürdürmesi için çağrıda bulunarak milyonlarca kişinin ölümüyle sonuçlanacak "ekonomik çöküşten" kaçınılması gerektiğini söyledi.

Guterres, "İlkelerimizi doğrudan teyit ederek Taliban ile bir diyalog sürdürmeliyiz [...] Afgan halkıyla dayanışma duygusu içeren bir diyalog" dedi.

BM Genel Sekreteri, "Bizim görevimiz, milyonlarca ve milyonlarca insanın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, büyük acılar çeken bir halka dayanışmamızı genişletmektir" diye ekledi.

BM başkanı, görüşmelerden ne çıkabileceğine dair "hiçbir garanti" olmadığını, ancak "Afganistan'ın terörizmin merkezi olmamasını istiyorsak, kadınların ve kızların bu süreçte kazanılan tüm hakları kaybetmemesini istiyorsak, farklı etnik grupların temsil edildiğini hissetmelerini istiyorsak müzakerelerin şart olduğunu" söyledi.

Guterres "Şimdiye kadar yaptığımız tartışmalarda en azından konuşmaya açık bir durum var" diye konuştu.

Guterres, BM'nin istediğinin, Afgan toplumunun tüm bileşenlerinin temsil edildiği "kapsayıcı bir hükümet" olduğunu söyledi ancak birkaç gün önce açıklanan hükümetin "bu izlenimi vermediğini" dile getirdi.

BM Genel Sekreteri, konuşmasının devamında "İnsan haklarına, kadınlara ve kız çocuklarına saygı duymamız gerekiyor. Terörün Afganistan'da başka ülkelerde operasyonlar başlatmak için bir tabanı olmamalı ve Taliban uyuşturucuyla mücadelede işbirliği yapmalıdır" ifadesini kullandı.

Afganistan'ın "insanların haklarına saygı duyulan barış ve istikrar içinde" yönetilmesi gerektiğini söyleyen BM Genel Sekreteri, Taliban'ın tanınma, mali destek ve yaptırımların kaldırılmasını istediğini de sözlerine ekledi.

"Bu, uluslararası topluma belirli bir kaldıraç sağlıyor" diyen Guterres, "korkunç insani sonuçlar yaratabilecek bir ekonomik çöküş durumundan" kaçınılması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, "Uluslararası toplumun çıkarınadır ve yaptırımların veya tanınmaların kaldırılmasından bahsetmiyorum. Afgan ekonomisinin nefes almasına izin verecek hedefe yönelik tedbirlerden bahsediyorum" dedi.