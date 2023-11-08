BM Genel Sekreteri: 'Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak zor olacak'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Reuters Next" adlı etkinlik kapsamında düzenlenen bir programa konuk oldu.

Ukrayna'da çözümün, uluslararası hukuk ve BM Şartı'na uygun olması gerektiğini belirten Guterres, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün güvence altına alınması lazım" dedi.

Guterres, "Bu sağlanabilecek mi, ne zaman olacak bilmiyorum ama yapılması gereken bu. Sorunu çözecek gücüm yok ama sesimin sorumluluğu var, barış sağlanmalı" ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin tekrar canlandırılmasıyla ilgili Guterres, "Biz çabalarımızı sürdürüyoruz ancak Karadeniz Tahıl Girişimi'ni tekrar canlandırmak zor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, girişimin canlandırılmasının çatışmaya taraflara fayda sağlayacağını dile getirerek, "İdeal olan, tarafların Karadeniz'de seyrüsefer serbestisine onay vermesi olur ama bu sanırım şu anda hayalden öteye gidemez" dedi.