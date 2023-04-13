BM: Genel Sekreter, telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı

Nirleşmiş Milletler, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i izlediği ve telefonlarını dinlediğine yönelik iddilara ilişkin "Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı" açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, ABD'nin, Guterres'in telefon görüşmelerini dinlediğini öne süren haberlere dair yanıt verdi.

Belgelerin ve içeriklerinin doğruluğunun kesin olarak bilinmediğini belirten Dujarric, "İletişimimizi en güvenli şekilde yürütmek için almamız gereken önlemleri alırız. Ne tür önlemler aldığımızı ya da alacağımızı açık bir şekilde belirtmem tabii ki uygun olmaz. BM'nin iletişiminin dokunulmazlığına ilişkin bazı hukuki anlayışlar mevcut ve tüm üye ülkelerin bunlara saygı göstermesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Dujarric, Guterres'in "özel ve kamuya açık" görüşmelerinde tutarlı olduğunu ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tutumunun net olduğunu dile getirdi.

Özel görüşmelerin dinlenmesinin ve kamuya açık edilmesinin bazı gerçeklerin saptırılmasına yol açtığını kaydeden Dujarric, "Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı" dedi.

ABD'nin Guterres'i "Rusya'ya karşı yumuşak ve tavizkar" olmakla suçlamasına ilişkin iddialar hakkında ise Dujarric, "Genel Sekreter, hiçbir ülkeye karşı yumuşak ya da tavizkar davranmıyor. Uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlallerini açık bir şekilde dile getiriyor. Moskova'da, Kiev'de ve New York'ta da aynı şeyler söylüyor. Kendisi (Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla) savaşın en fakirler üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor" diye konuştu.

Yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği öne sürülmüştü

BBC'nin haberine göre, Pentagon'dan sızdırılan belgelerde, ABD'nin BM Genel Sekreteri Guterres ve Yardımcısı'nı yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği öne sürülmüştü.

Guterres ile Yardımcısı arasındaki telefon konuşması hakkındaki belgelerde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Guterres, hakkında yaptırım kararı olan Rus kurumlarını ya da bireylerini bile içerse, Rusya'nın ihracat kapasitesini geliştirmeye yönelik çabaları öne çıkardı" ve "Genel Sekreter'in Moskova'yı Ukrayna'da yaptıklarından sorumlu kılma konusundaki genel çabaları baltalayıcı" ifadeleri yer almıştı.