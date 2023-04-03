BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı Rusya devraldı

Rusya, alfabetik sıraya göre 15 üye ülke arasında dönüşümlü olarak üstlenilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığı'nı Mozambik'ten devraldı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassiliy Nebenzya, ülkesinin BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Nebenzya, Rusya'nın başkanlık dönemini kendi lehine kullanarak Ukrayna karşıtı propaganda yürüteceği iddialarına ilişkin olarak "Rusya, başkanlığın getirdiği imtiyazları suistimal etmez. Ulusal duruşumuz ayrı, BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı ayrı bir konu. Biz buna (makama) değer veriyoruz. Aksini iddia edenler taraflı davranıyor" dedi.

'Usul kuralları değişmeyecektir'

Ülkelerin kimin başkanlığı yürüteceğini belirleme hakkı olmadığına dikkat çeken Nebenzya, "Mevcut BM Güvenlik Konseyi ve dünya düzeni devam ettiği sürece, usul kuralları değişmeyecektir. Başkanlığı hangi ülkenin üstleneceği ise açık bir şekilde belirtilmiştir" diye konuştu.

Nebenzya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 24-25 Nisan tarihlerinde New York'ta olacağı ve iki BM toplantısının başkanlığını üstleneceği bilgisini aktardı. Karşı taraftan talep olması halinde Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bir araya gelebileceğini belirten Nebenzya, "isteğin ABD tarafından" gelmesi gerektiğini kaydetti.

'Yakalama kararı aptalca'

Diğer taraftan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 18 Mart'ta Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararını "aptalca" olarak nitelendiren Nebenzya, kararın Rusya nezdinde hiçbir hükmü bulunmadığını söyledi.

Nebenzya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili ise BM ve Rusya arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat anlaşmasının hükümlerinin yerine getirilmediğini kaydetti. (AA)