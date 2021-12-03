BM Genel Merkezi'ndeki silahlı şahıs 'evrak teslim etmeye gelmiş'

Dün New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) karargahına pompalı tüfekle gelen adamın "terör saldırganı" olmadığı ve Florida eyaletinden BM'deki New York Polisi'ne (NYPD) evrak teslim etmek üzere geldiği bildirildi.

NYPD Komiser Yardımcısı Benjamin Tucker silahlı şahsa ilişkin "Şu anda şahsın kimliğini belirtmeyeceğiz, ancak ne New York'ta ne de ülkenin başka bir yerinde sabıka kaydı veya sabıka geçmişi olmadığını söyleyeceğim... Aslen Florida'lı" dedi.

NYPD Özel Operasyonlar Şefi Harry Wedin, kişinin Birleşmiş Milletler'e teslim edilmesini istediği tıbbi belgeler de dahil olmak üzere "yüzlerce sayfa" evrak işi olduğunu söyledi.

Wedin ayrıca, polis memurları belgeleri Birleşmiş Milletler'e teslim eder etmez, şahsın "bir mermi ile doldurulduğu" silahı bırakmayı kabul ettiğini ve gözaltına alındığını söyledi.

NYPD İstihbarat ve Terörle Mücadele Komiser Yardımcısı John Miller, gözaltına alınan adamın 64 yaşında olduğunu söyledi.