New York’taki BM Genel Merkezi binası dışında silahlı şüpheli alarmı

New York'taki BM binasının dışındaki bölge, pompalı tüfekle silahlı bir adamın binaya girdiğine dair ihbar üzerine kordon altına alındı.

ABD’nin New York kentinde yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkez binası dışında silahlı olduğu bildirilen bir şahıs nedeniyle polis alarma geçti.

Sputnik’in aktardığına göre, bina dışında elinde pompalı tüfek olduğu belirtilen bir şahsın olduğu ihbarı üzerine New York polisi harekete geçti. Polisin binaya giden yolları trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik kordonu altına alması sonrasında sivil halk bölgeden uzaklaştırıldı.

Bölgeye polis ekipleri dışında çok sayıda ambulansın da gönderildiği ifade edilirken, bir polis kaynağı, “42’inci Cadde ve Birinci Cadde yakınlarında silahlı bir şahıs görüldüğüne dair bir telefon aldık” dedi.

Alınan bilgiye göre, First Avenue ve Birleşmiş Milletler binası çevresindeki sokaklar trafiğe kapatıldı ve Manhattan şehir merkezindeki binanın üzerinde bir helikopterin uçtuğu görüldü.

Güvenlik servislerinden yapılan açıklamada, BM personelinin devam eden polis operasyonu sırasında bulundukları yere sığınmaları istendiği belirtildi.