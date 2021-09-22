BM Genel Kurulu'na katılan Brezilya Sağlık Bakanı'nın testi pozitif çıktı

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan Brezilya Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın, kurulun ardından yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı.

Brezilya hükümet tarafından yapılan basın açıklamasında, "Delegasyonun diğer üyelerine yapılan testler negatif çıktı" denildi. Açıklamada, Queiroga'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Covid-19 aşıları tamamlanan Queiroga, New York'a giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ekibinde yer almıştı.

55 yaşındaki Queiroga, karantina dönemi için ABD'de kalacak. Bolsonaro'nun ekibin diğer üyeleriyse Brezilya'ya geri döndü.

Querioga, yine Bolsonaro'yla birlikte pazartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmüştü. QUerioga, bu görüşmede de maske takmıştı.

Daha önce bazı resmi etkinliklere maskesiz olarak katılmış olan Bolsonaro, henüz Covid-19 aşısı olmadı. Bolsonaro, "Aşılanacak son Brezilyalı benim" demişti.

Bolsonaro'nun New York ziyareti sırasında bir dükkandan pizza alıp yerken sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamasının görüntülenmesi sosyal medyada tepki toplamıştı.

Bolsonaro, ülkesinde pandemiye kayıtsızlığıyla ve salgını kötü yönetmesiyle biliniyor. Ülkede Covid-19 nedeniyle şu ana kadar 591 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.