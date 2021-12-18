BM Genel Kurulu, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenliğini kabul etti

BM Genel Kurulu'nun yaklaşık 156 üye ülkesi, Filistin'in doğal kaynakları üzerindeki egemenliğini onaylayan bir karar lehinde oy kullandı.

Sadece Kanada, İsrail, Marshall Adaları, Mikronezya Federal Devletleri, Nauru, Palau ve ABD, Filistin'in doğal kaynak egemenliğine karşı oy kullandı. 15 ülkeyse çekimser oy kullandı.

Taslak kararname, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistin halkının ve işgal altındaki Suriye Golan'ındaki Arap nüfusun doğal kaynakları üzerindeki kalıcı egemenliğini teyit ediyor.

Karar aynı zamanda işgalci güç olan İsrail'i, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin ve Suriye topraklarındaki doğal kaynakların sömürülmesine, zarar görmesine, kaybolmasına veya tükenmesine ve doğal kaynakların tehlikeye atılmasına son vermeye çağırıyor.

Karar, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'daki apartheid duvarı ve yerleşim yerlerini inşa etmesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve Filistin halkını doğal kaynaklarından mahrum ettiğini teyit ederek İsrail'i kendi yasalarına uymaya çağırıyor.

Karar ayrıca apartheid duvarının gayrimeşruluğuna ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını da hatırlatıyor.

Aynı zamanda karar BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararında devletleri İsrail toprakları ile İsrail işgali altındaki Filistin toprakları arasında ayrım yapmaya çağıran çağrısını da teyit ediyor.