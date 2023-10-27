BM Genel Kurulu çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu'nda, Ürdün'ün teklifiyle Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunularak, çatışmaların durdurulmasını talep edilen karar tasarısı 120 lehte, 14 aleyhte ve 45 çekimser oyla kabul edildi.

"Acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısı yapılan kararda tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması ve Gazze Şeridi'ne temel malzeme ve hizmetlerin "sürekli, yeterli ve engelsiz" sağlanması talep ediliyor.

Tasarı, aynı zamanda esir tutulan tüm sivillerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması" çağrısında bulunurken, uluslararası hukuka uygun olarak güvenliklerini, refahlarını ve insani muameleyi talep ediyor.

Karara İsrail, ABD, Avusturya, Macaristan başta olmak üzere 14 ülke ret oyu verdi.