BM Gazze'de 'insani ateşkes' istenilen karar tasarısını kabul etti

Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun "Özel Acil Filistin" oturumunda oylandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, karar tasarısı, 23 "çekimser" ve 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edildi.

"Hayır" oyu kullanan ülkeler Avusturya, Çekya, Guatemala, İsrail, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay ve ABD oldu.

Kararda, bölgedeki insani duruma işaret edilerek "tüm sivil toplumların korunması gerektiği" belirtildi. Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan kararda, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı. Ayrıca "tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması" da talep edildi.

BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti.

BM Genel Kurulu'nda her ülkenin bir oy hakkı bulunuyor. BM Güvenlik Konseyi'nin aksine, hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmuyor. Uluslararası barış ve güvenliği etkileyen önemli konularda, karar tasarısının geçmesi için 3'te 2 çoğunluk gerekiyor.

Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor.