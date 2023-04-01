BM: Depremler Türkiye tarımının yüzde 20'sine zarar verdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen bölgelerde mahsuller, çiftlik hayvanları, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil olmak üzere tarımın yanı sıra kırsal altyapıda ciddi hasar oluştu. Depremlerin bölgede yaşayan yaklaşık 16 milyon insanı ve gıda üretiminin yüzde 20’sinden fazlasını etkileyen önemli tarım illerini etkilediği bildirildi.

Açıklamada, depremin altyapı, hayvancılık ve mahsullerde 1,3 milyar dolar hasara ve tarım sektöründe 5,1 milyar dolar kayba neden olduğu kaydedildi.

‘Yaz hasadı mevsimi yaklaştıkça endişe artıyor’

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer alıyor:

"Yıkılan binalar, çalışmayan gıda sektörü yapıları, zarar gören mahsuller ve depolama tesislerinin yanı sıra, depremler önemli hayvancılık bölgelerini vurmuş, ahırları yıkmış ve hayvan kayıplarına ve yaralanmalarına neden olmuştur. Barınak sıkıntısı, yem kıtlığı ve aşı üretiminin sekteye uğraması şap hastalığı risklerini ve hayvancılık koşullarının kötüleşmesine ilişkin endişeleri artırmıştır. Balık üretimi de tehlikeye girmiş, 34 balık çiftliği ve üç balıkçı limanı etkilenmiş ve önemli balık türleri kaybolmuştur. Küçük ölçekli balıkçılar ve su ürünleri yetiştiricileri de faaliyetlerine devam edemeyecekleri için önemli gelir kayıplarına uğrayacaklardır.

Bölgede tarımsal girdilere erişim giderek zorlaşmaya başlamış, çok sayıda tarım ve hayvancılık faaliyeti, işgücü kayıpları ve kıtlığı nedeniyle durma noktasına gelmiştir. Bu güvencesiz durum, yaz hasadı mevsimi yaklaştıkça endişeleri artırıyor."

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinden çiftçi Mesut Özer ise "Yağmurlar bitmeden ekim yapmak, sulama kanallarımıza ve tarımsal altyapımıza verilen zarar göz önüne alındığında, önümüzdeki yıl sağlıklı ürün alabilmemiz için tek şansımız. Şu anda çok geç olmadan gübreye ihtiyacımız var" dedi.

‘Bu yıl üretim seviyelerini korumak için tek şansımız’

"Ekim sezonun son tarihi yaklaşıyor. Gübre ve tohum sağlayarak çiftçilerimizi acilen desteklememiz gerekiyor" diye belirten FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO'nun Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Bu, bu yıl mahsul üretim seviyelerini korumak için tek şansımız. Ayrıca hayvanların sağlıklarını ve üretkenliklerini korumak için yem sağlamamız gerekiyor" dedi.