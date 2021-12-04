Bloomberg: Ukrayna Türkiye'den açıklanandan daha fazla İHA aldı

ABD menşeli Bloomberg, özel haberinde Türkiye'nin Ukrayna'ya daha önce açıklanandan daha fazla insansız hava aracı (İHA) sattığını öne sürdü.

Ukrayna, Donbas bölgesinde Ekim ayında ilk kez ateşlenen Bayraktar TB2 İHA'larını kullanmıştı.

Bloomberg'e konuşan ve kimliği açıklanmayan "Baykar'dan birkaç yetkiliye ve hükümetle yakın ilişkileri olan bir Türk savunma şirketinde bir yönetici"ye göre, firma 2019'dan beri Ukrayna'ya kontrol istasyonları ve füzelerle birlikte düzinelerce insansız hava aracı sattı. Ukrayna'nın en az iki düzine drone siparişi daha verdiğini söyledi.

Ukrayna'ya yapılan insansız hava aracı satışları bir taraftan Ukrayna'nın Donbass'taki savaşında kullanması nedeniyle Moskova'da tepkiye yol açıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın İHA'ları "provokatif" konuşlandırmasını kınadı. 19 Kasım'da yaptığı telefon görüşmesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'sa Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Moskova'nın Türkiye'nin Ukrayna'yı “askerileştirmesi” konusundaki endişesini “mümkün olduğunca ciddiye alması” konusunda uyardı.