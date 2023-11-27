Bloomberg: Türkiye, 'FETÖ'ye yardımdan hüküm giyen ABD başkonsolosluk çalışanını serbest bıraktı

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, Türkiye ile ABD ilişkilerinde bir dönem ciddi kriz yaşanmasına neden olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un serbest bırakıldığını duyurdu.

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak da görev yapan Metin Topuz, İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışırken Eylül 2017'de gözaltına alınmıştı. Aynı yılın Ekim ayında "FETÖ' soruşturmalarında adı geçen eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddiasıyla tutuklanan Topuz, Haziran 2020'de "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bloomberg'de yer alan haberde, Türkiye'nin Metin Topuz'u tahliye etmesinin, Erdoğan'ın hükümetinin Biden yönetiminden F-16 savaş uçakları istediği ve yabancı fonları çekmeye çalıştığı bir döneme denk gelmesine dikkat çekildi.

Habere göre ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu sözcüsü, “Metin Topuz'la ilgili haberlerin farkındayız. Topuz’un ailesinin isteğine saygı göstererek başka bir açıklamamız yok” dedi. Topuz'un avukatlarının konuya ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi.