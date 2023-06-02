Bloomberg: Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olacak

ABD merkezli haber sitesi Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve getireceğini duyurdu.

Bloomberg'in "konuya ilişkin doğrudan bilgi sahibi" kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Erdoğan seçim sonrası piyasa güvenini kazanmak için, geleneksel ekonomi politikaları savunucusu Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayacak.

Haberde Cumartesi günü açıklanması beklenen yeni kabinede Şimşek'in Türkiye'nin tüm ekonomi politikalarından sorumlu olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin Erdoğan'ın ofisinden ya da Şimşek'ten herhangi bir yorum yapılmadığı belirtildi.