Bloomberg: Facebook'a ve zenginlere BM'de koltuk verilsin

ABD'li milyarder Michael Bloomberg'in patronu olduğu yayın organı dünyanın en büyük firmalarının Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesi "gerektiğini" öne sürdüğü bir yazı yayınladı.

Bloomberg'de Ben Schott imzasıyla çıkan yazıda "Markaların ulus devletlerden ayırt edilmesinin giderek zorlaştığı" öne sürüldü.

Müşterilerin "yurttaş", hissedarların "yasa koyucular", yönetim kurullarının "yöneticiler", şirket başkanlarının "hükümdarlar", CEO'ların "başkanlar" ve gözetim kurullarının "hakimler" olduğunu öne süren yazıda, bazı firmaların bazı ülkelerden daha çok varlığa sahip olduğu gerekçesiyle bu firmaların BM'de temsil edilmesi gerektiğini iddia edildi.

"Facebook ve Amazon'a BM'de birer koltuk verin" başlıklı makalede şu ifadeler kullanıldı:

"Walmart Inc. kabaca Botsvana nüfusunu istihdam ediyor; Microsoft Corp.'un piyasa değeri Brezilya'nın GSYİH'sinden daha büyük; FedEx Corp., Air India Ltd.'den beş kat daha fazla uçağa sahip."

Bloomberg bir diğer gerekçe olaraksa sermaye gruplarının dünya siyasetine müdahale etmesini gösterdi. Yazıda, çip üreticisi Taiwan Yarıiletken İmalat Şirketi'nin "Çin'in işgaline karşı olduğu" ifadesi kullanılırken, şirketin başkanı Mark Liu'nun şu açıklamasına yer verildi:

"Çin'in işgaline gelince size herkesin barışçıl bir Tayvan Boğazı istediğini söylememe izin verin. Her ülkenin yararına olduğu için, aynı zamanda Tayvan'daki yarı iletken tedarik zinciri nedeniyle - kimse barışı bozmak istemiyor."

Büyük sermaye gruplarını "dünya barışını koruyan yegane güç" diye lanse eden Bloomberg, tarihsel olarak gelişmiş ulus-devletlerin varlığının nedeninin "Dış savunma ve iç yardım" olduğunu ve bu gündemlerde bile [pandemi ve aşı dahil] devletlerin yüzünü özel sektöre çevirdiğini ifade etti.

Bunun "yeni bir şey" olduğunu iddia eden yayın organı, Silikon Vadisi firmalarına verilen ihaleleri bahane ederek "CEO'lar hükümet liderlerinden, dini liderlerden ve gazetecilerden daha güvenilir" sonucuna varmış oldu.

Yazıda ABD'nin Irak işgali sırasında 2006 yılında üç ABD Ordusu tümeninden daha büyük bir birleşik güç olan 48.000'den fazla paralı askerin bulunduğu da belirtildi. Yani savaşı da gerekirse şirketler yapabiliyordu(!)

ABD'nin kötü şöhretli toplama kampı ve işkencehanesine atıfla yazıda şu ibareler de yer aldı:

"Ve unutmayalım ki, McDonald's Corp.'un bayrağı hâlâ Gitmo'nun üzerinde gururla dalgalanıyor."

Bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiğiyse tam olarak net değil. Gerekirse McDonald devletinin de toplama kampları yürüteceği mi yoksa Guantanamo'daki koşulların McDonald's çalışanlarının maruz kaldığı sömürüyle ilişkilendilebileceği mi?

Şirketler yasalara uymuyor, o zaman yasaları kaldıralım!

Mevzuatı yürürlüğe koyma ve uygulama yeteneğinin "ulus-devletin belirleyici bir özelliği" olduğunu söyleyen Bloomberg, özel şirketlerin zaten uzun zamandır kapalı kapılar ardında kamu yasalarını kendi beğenilerine göre şekillendirecek kadar güçlü olduklarını ifade etti.

Buna çözüm olarak yasaların zaten kalkması gerektiğini ifade eden yayın organı "markaların" [şirket yerine marka ismini kullanınca kulağa daha az itici geldiğinden bu isim tercih edilmiş olsa gerek] ABD'de belirli yasalar karşısında "aktivist" tutumlarından da örnekler vererek iddiasını güçlendirmeye çalıştı.

Amazon, Google, Netflix ve Starbucks gibi şirketlerin Georgia, Teksas ve diğer eyaletlerde oylama üzerine kısıtlayıcı yasaları "protesto ettiğini" ve Eylül ayında, Lyft ve Uber'in Teksas'ın yeni kürtaj yasağı uyarınca dava edilen sürücülerinin yasal ücretlerini ödemeyi taahhüt ettiğini beyan etmesini örnek göstererek yayın organı şirketlerin ucuz halkla ilişkiler kampanyalarını bir kahramanlık destanıymış gibi lanse etti.

Yazıda "şirketlerin faydaları" olarak sunulan bir diğer örnekse çöpçatanlık uygulaması Bumble'ın "kadınlar tarafından kurulan ve kadınlar tarafından yönetilen" bir uygulama olduğunu belirtmesi ve Teksas'ta kürtaj için bir "yardım fonu" oluşturması oldu.

Milyarder Bloomberg'in kendi ismini verdiği gazetesinde bastırdığı yazıda sonuç basitti; "Düzinelerce ulus-devlette hantal yasa koyucular" vardı ve bunun "karşısında" sermaye grupları aklıselimle hareket edebiliyordu. Bundan ötürü neden Raytheon'un füzelerinin düştüğü ülkelerin BM'de koltuğu var da II. Dünya Savaşı esnasında ölüm kampları işleten Siemens'in bir tane bile temsilcisi yoktu?

Bırakın milyonlar açlıktan ölsün, Bezos'un astronotçuluk fantazisinden değerli mi?

Yazıda son olarak verilen mesajsa daha da ilginçti: BM Genel Sekreteri'nin "milyonerler Dünya'da aç kalırken uzaya giden milyarderler"i kınamasına karşın Antonio Guterres'in Jeff Bezos'la yapacağı bir görüşmeye "en azından Güney Sudanlılarla" yapacağı bir görüşmeden "daha şevkle atlayacağı" öne sürüldü.