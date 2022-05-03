Bloomberg: AB Rus gazının alternatifini Afrika'da arıyor

Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz tedarikini yaptırımlar kapsamında azaltmaya çalışırken yeni alternatif arayışlarına devam ediyor. Avrupa, doğalgazda Rusya bağımlılığının alternatifi olarak Afrika ile işbirliğini hızlandırmayı planlamakta.

Bloomberg'in ulaştığı AB'nin taslak belgelerine göre, özellikle Nijerya, Senegal ve Angola gibi Afrika'nın batı yakasında bulunan ülkelerde sıvılaştırılmış doğalgaz için yüksek potansiyel bulunduğu belirtilmekte. Avrupa Birliği, Rusya doğalgazı bağımlılığını üçte iki oranında azaltmak amacıyla bölgedeki ülkelerle işbirliği protokolleri imzalamak için hazırlanıyor.

Taslağa göre AB ülkeleri, Rusya'dan gelen gazın yerini alabilmesi amacıyla bölgeye altyapı yatırımları yaparak 2030 yılına kadar bölgeden 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen kaynağına hazırlamak istiyor. Belgede, AB'nin LNG ithalatını 50 milyar metreküp arttırma ve Rusya'dan gelen doğalgaz yerine 10 milyar metreküplük bir alternatif yaratılması planlandığı belirtilmekte.

Avrupa Birliği'nin diğer hedeflerinden birisi de Mısır ve İsrail ile birlikte üçlü bir mutabakata vararak bu bölgeden de LNG ithalatı yapabilmek. Ayrıca Azerbaycan'dan gelen Güney Gaz Koridoru'nun kapasitesinin de iki katına çıkarılarak 20 milyar metreküp seviyesine çıkarılması da hedeflenmekte.

Bloomberg'ten Ewa Krukowska haberinde, artan küresel talep ve zaten yüksek olan LNG fiyatları nedeniyle Avrupa'nın artan alımları, küresel ticareti etkileyeceğini belirtmekte.