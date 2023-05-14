Blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisinin üstüne kaynar su döküldü

Urfa’nın Akçakale ilçesine Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken bir sandıkta çıkan tartışmada sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldüğü bildirildi.

Olayın Işıkakdoğan'ın blok oy kullanılmak istenmesine karşı çıkması nedeniyle yaşandığını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Urfa'nın Akçakale İlçesi, Kardeşler Mezrasında blok oy kullanılmasına karşı çıkan sandık görevlisi Fettullah Işıkakdoğan'ın üstüne kaynar su döküldü ve ardından darp edildi. Tüm bu saldırılara rağmen canla başla sandıkları korumaya devam edeceğiz. Demokrasi mücadelemizden geri adım atmayacağız!"