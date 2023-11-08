Blinken'ın ziyareti sonrası Mahmud Abbas'a suikast girişimi iddiası

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a suikast girişiminde bulunulduğu, Abbas'ın konvoyuna düzenlenen saldırıda bir korumasının öldüğü, saldırıyı "Ebu Cendel'in Oğulları" adlı örgütün üstlendiği iddiaları ABD'li ve İngiliz tabloid basınının yanısıra Türkiye'den Hürriyet gazetesinde de yer aldı.

İddiaya göre Ebu Cendel'in Oğulları adlı Filistinli grup, Abbas'a İsrail'e karşı "küresel savaş" ilan etmesi için tanıdığı 24 saatlik sürenin dolmasının ardından Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı düzenledi, saldırıda Abbas'ın bir koruması öldürüldü. Örgütün saldırıyı üstlendiği belirtildi. Saldırının ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ramallah'ta Abbas ile görüşmesinden bir gün sonra gerçekleştiği ileri sürüldü.

Öte yandan bazı haber ajansları Filistin yetkililerine yakın kaynakların Abbas'a yönelik bir suikast girişiminde bulunulduğu iddiasını yalanladığını duyururken Filistin'den iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olaya ilişkin olduğu iddiasıyla X sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle ilgili farklı iddialar da ortaya atıldı.

İsrail'in kamu yayıncısı KAN'ın Filistin muhabiri Elior Levy X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüntülerdeki silah seslerinin Filistin güvenlik güçlerinin bir uyuşturucu satıcısını tutuklaması sırasında çıktığını öne sürdü. Olayın ayrıntılarını bildiğini belirttiği bir Filistinli kaynağa atıfta bulunan gazeteci, Abbas'ın konvoyunun tesadüfen "temas olmadan yakınlardan geçtiğini" kaydetti.

Öte yandan Abbas'a suikast girişimi iddiası dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedat Patel'e de soruldu. Patel düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine kamuoyuna yansıyan haberleri gördüğünü söyledi. Patel "Kamuoyuna yansıyan haberlerden, Başkan Abbas'ın zarar vermediği anlaşılıyor ancak yine de daha fazla bilgi edindikçe ve bu durum geliştikçe ve paylaşacak ek bir şeyimiz oldukça, bunu mutlaka paylaşacağız" diye belirtti.