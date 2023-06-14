Blinken'ın Pekin ziyareti öncesinde Çin'den ABD'ye uyarı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde, Washington'a rekabet adına Çin'in temel çıkarlarına ve güvenliğine zarar vermemesi uyarısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Gang, iki ülke arasında yüksek irtifa balonunun sebep olduğu kriz nedeniyle iptal ettiği Pekin ziyaretini bu hafta gerçekleştirmesi beklenen Blinken ile, muhatabının talebi üzerine telefonda görüştü.

Çin Gang, görüşmede Çin-ABD ilişkilerindeki temel sorunlar konusundaki tutumunu yineleyerek, ABD'nin, "Çin'in iç işlerine karışmayı bırakması, rekabet adına egemen güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye son vermesi gerektiğini" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Şubat'ta Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesinin ardından yaşanan kriz nedeniyle Şubat'ta Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti.

Blinken ve Çin Gang, kriz nedeniyle diplomatik temaslarının kesilmesinin ardından ilk kez doğrudan görüştü. (AA)