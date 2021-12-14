Blinken'den Çin'e karşı Güneydoğu Asya ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e karşı bölgede ekonomik işbirliğini güçlendirmek amacıyla Güneydoğu Asya ziyareti gerçekleştiriyor.

Bölgeyi ziyaret kapsamında ilk olarak Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya giden Blinken, burada yaptığı açıklamada Çin'e "saldırgan eylemleri durdurma çağrısı" yaptı.

Washington'un bölgedeki müttefikleriyle çalışmaya devam edeceğini söyleyen Blinken, "Burada ortaklarımızla kurala dayalı düzeni savunmaya devam edeceğiz. Bölgedeki ülkelerin kendi yolunu seçme hakkını olmalı. Pekin'in saldırgan eylemleri bölgede bu alanlara ilişkin sorunlar yaratıyor" dedi.

Çin'in açık denizlerde hak iddia ettiğini ve devlet işletmesi şirketlere sübvansiyon yaparak "serbest piyasaya zarar verdiğini" söyleyen Blinken, "Çin, kendi politikasıyla uyuşmayan ülkelere ihracatları durduruyor veya onlarla anlaşmaları iptal ediyor. Bölgedeki ülkeler, bu tavrın değişmesini istiyor" diye konuştu.

Çin'in bölgede 3 trilyon dolar değerindeki ticareti engellediğini ileri süren Blinken "Washington, Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünü sağlayacak" dedi.

Blinken, Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında Endonezya'nın ardından Malezya ve Tayland'a gidecek.