Blinken: Hakan Fidan'la Gazze'yi ve İsveç'in NATO'ya katılımını görüştüm

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan ile görüştüğünü sosyal medya hesabından duyuran Blinken, görüşmede Gazze'deki savaşı ve İsveç'in NATO'ya katılımını ele aldıklarını belirtti.

Blinken "Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gazze çatışmasının bölgeye daha fazla yayılmasını önleme çabalarımızı, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamayı ve insani yardımı harekete geçirmeyi görüşmek üzere konuştum. İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanmasını da ele aldık" ifadelerini kullandı.