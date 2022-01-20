Blinken Berlin'de Avrupalı bakanlarla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarıyla Almanya başkenti Berlin'de bir araya geldi.
Blinken, 3 ülkenin bakanlarıyla Rusya'yla yaşanan Ukrayna gerilimini ele aldı. Blinken, dün de Ukrayna başkenti Kiev'i ziyaret etmişti.
Batı ülkeleri, bu görüşmelerle Ukrayna krizine ilişkin Rusya'ya karşı bir "diplomatik cephe" oluşturmayı hedefliyor.
Blinken, dün Kiev'de yaptığı açıklamada, Washington'ın Rusya'ya karşı "yapabildiği kadar diplomasi yapacağını" söylemişti.