ABD: Rusya savaş çıkartmak için kendi desteklediği birlikleri vuracak

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Rusya'nın "sabotaj, sahte bayrak operasyonları yoluyla" Ukrayna'yı işgal etmek istediğini iddia etti. Rusya'nın "saldırganlar Ukraynalılarmış gibi göstermeye çalışacağını" öne süren Nuland, Rusya'nın "sabotajcılarını Ukrayna'nın içine yerleştirdiğini" de söyledi.

Sky News'e verdiği demeçte Nuland, "Son derece endişe verici. Biliyorsunuz, bir ulus kötü niyetli ve saldırgan bir niyet olmadan 100 bin askerini başka bir ulusun sınırına konuşlandırmaz ve sabotajcılarını ülke içine sokmaz. Bu bedeli çok büyük, zor ve tehlikeli bir operasyon. Peki neden şimdi?" dedi.

Nuland "Kötü niyet olmadan 100 bin askerini başka bir ulusun sınırına konuşlandırmaz" diyerek Rusya'nın kendi toprakaları içerisindeki askerlerine işaret ederken ABD'nin Avrupa'da hali hazırda 70 binden fazla askeri bulunmakta.

Benzer bir açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den de geldi. Psaki, Rusya'nın, "kendi vekil güçlerine karşı" sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için patlayıcıları kullanabilecek kentsel savaş konusunda eğitimli ajanlar gönderdiğini iddia etti. Psaki de "sahte bayrak operasyonu" ifadesini kullanarak bu vesiyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini öne sürdü.

Psaki, "Rusya'nın vekil güçleri"nden Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerini kastediyor.

Psaki, "Rus etki aktörlerinin, Ukrayna provokasyonları uydurup sosyal medya üzerinden yayarak bir Rus müdahalesini meşru kılmaya çalıştıklarını" iddia etti.

ABD'nin henüz Ukrayna'nın yanında savaşa girmeye niyet yok

Ukrayna üzerinden bir savaş çıkması senaryolarına ve planlarına ABD'li yetkililer son dönemde normalden fazla vakit ayırırken, bu planlarda ABD veya NATO kuvvetlerinin ilk etapta savaşa dahil olmamasıysa dikkat çekiyor.

Sky News'e verdiği söyleşide ABD'nin Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya ile savaşa girmeye hazır olup olmadığı sorusuna Nuland, "Burada bahsettiğimiz şey, Ukraynalıların kendilerini savunmasına yardım etmek ve Rusya'dan diplomasiden uzaklaşıp saldırganlığı seçmesi halinde Moskova için ekonomik ve siyasi büyük sonuçlar hazırlamaktır. Ve hepimiz bunu yapmak zorundayız; ülkelerin uluslararası sınırlarını zorla değiştirmelerine izin veremeyiz" cevabını verdi.

Öte yandan Nuland, 2014 yılında Kırım'ın Rusya'ya tekrar katılmasının ardından başlatılan ABD yaptırımlarının başarısız olduğu önermesini reddetti.

Söz konusu "sahte bayrak operasyonu" iddiaları, Politico'da çıkan ve "anomim bir ABD istihbarat kaynağına" dayanan 'haberi' takiben gelmişti. Politico, yazının ABD'li silah üreticisi Lockheed Martin sponsorluğunda yazıldığını belirtmişti.

Dün ayrıca farklı ABD'li basın organlarına demeç veren "kimliği belirtilmeyen ABD'li yetkililer" Ukrayna'da "Rusya işgali altında" savaşmak üzere militanların eğitimi ve silahlanması için CIA ve ABD ordusunun programlar yürüttüğünü ifade etmişlerdi.