Blinken ateşkes görüşmeleri için Tel Aviv'deydi: 'Bu belki de son fırsat'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze’de ateşkes görüşmelerinde arabuluculuk yapma üzere dün İsrail’in Tel Aviv kentine gitti. Blinken, kente yaptığı 24 saatlik gezi sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile üç saatlik bir baş başa görüşme de dahil olmak üzere İsrailli yetkililerle bir araya geldi ve ardından Mısır'a doğru yola çıktı.

Blinken, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ve rehinelerin serbest bırakılmasını engelleyen farklılıkları giderme önerisini kabul ettiğini belirterek, Hamas'ın da aynısını yapması gerektiğini savundu. Blinken, Hamas’ın dile getirdiği endişelerin giderilip giderilmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'e yaptığı ziyarette, mevcut ateşkes görüşmelerinin, Gazze'deki savaşta ateşkes ve rehine ve tutuklu takasının yapılması için "belki de son fırsat" olduğunu kaydetti.

Blinken ayrıca Gazze'de 25 yıl sonra ilk kez çocuk felci vakasının görülmesi üzerine ABD ve İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere çocuk felci aşısı yapma planı üzerinde çalıştıklarını söyledi. AFP'nin haberine göre Blinken Tel Aviv'deki muhabirlere "Bu konuda İsrail hükümetiyle çalışıyoruz ve önümüzdeki haftalarda bunu yapma planıyla ilerleyebileceğimize inanıyorum" dedi.

Netanyahu: Maksimum sayıda canlı rehine serbest bırakılmalı

Netanyahu’ysa dün ABD Dışişleri Bakanı ile görüştükten sonra ofisi tarafından yayınlanan bir video açıklamasında, Hamas ile önerilen ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında Gazze'de tutulan "maksimum sayıda" canlı rehinenin serbest bırakılmasını amaçladıklarını ifade etti.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nun Blinken ile üç saatlik görüşmesi "olumlu ve iyi bir ruhla yürütüldü".

Blinken’ın ateşkes görüşmeleri kapsamındaki diğer ziyaretleri sırasıyla Mısır ve Katar'a olacak.

İsrail-Hizbullah çatışması: Bir İsrail askeri öldü, Lübnan'da ikisi çocuk 8 sivil yaralandı

Diğer yandan, İsrail ordusu dün ülkenin kuzeyinde Lübnan Hizbullahı’yla karşılıklı yapılan saldırılar sırasında askerlerinden birinin öldürüldüğünü söyledi.

Hizbullah'a yakın bir kaynaksa, AFP'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in dün Lübnan'ın doğusundaki Hizbullah'a ait silah depolarını vurduğunu aktardı. Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı (NNA) da, Lübnan'ın doğusundaki üç yerde İsrail saldırılarının yaşandığını söyledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, doğu Lübnan'daki saldırılarda "altı Lübnan vatandaşı, beş ve on beş yaşlarında iki Suriyeli kız olmak üzere sekiz kişinin yaralandığını" bildirdi.