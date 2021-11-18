'Bizim sorumluluğumuz kimin bürokrat olacağı değil, halkın aydınlığa çıkmasıdır'

SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

"Erdoğan ve bu rejim için sezon sonu finali yaklaştı. Türkiye'yi bir süredir baskıyla, tehditle yönetmeye çalışıyorlar. Bütün bu baskıya rağmen toplum teslim olmadı. Toplumun değişim talebi çok büyük. Bunun önünde duramazlar" diyen İşleyen, "Memleketi felakete sürükleyen bu iktidardan kurtulma mücadelesi hepimizin en önemli gündemi ancak yeterli değildir. Bizim sorumluluğumuz kimin bürokrat olacağı değil emekçi halkın aydınlığa çıkmasıdır" ifadesini kullandı.

Birgün'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' açıklamasını da değerlendiren İşleyen, "Cumhuriyet'in bütün ilerici birikimleri tasfiye edildi. Laiklik tasviye edildi, değerleri ortadan kaldırıldı. Türkiye buraya nasıl geldi? İşkenceci artıkları, televizyonlara çıkıp Türkiye devrimcilerine yaptıkları işkenceleri anlatıyorlar. Mitinglerde de söylüyoruz; Türkiye işgal altında, Karadeniz işgal altında diyoruz. Türkiye'nin yeraltı ve yerüstü kaynakları yağmalanıyor. Kapattıkları fabrikaları açmak zorundayız, kime ne verdilerse geri almak zorundayız. Türkiye'yi buraya getiren katliamlarla hesaplaşalım, sorumlularla hesaplaşalım, bu zihniyetle hesaplaşalım. Türkiye'nin bu gerçekleriyle yüzleşelim" diye konuştu.

SOL Parti'nin Trabzon ve İzmir'de yaptığı mitingleri hatırlatan İşleyen, "Mitinglerimize Trabzon'dan başladık, geçen hafta İzmir'deydik. Bu hafta İstanbul'dayız. Pazar günü saat 13.00'te, Kartal'da yurttaşlarımızla buluşacağız. Zamlara ve zulme yeter diyenleri Kartal’a bekliyoruz" dedi.