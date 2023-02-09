Bizim Gazete'nin yeni sayısı çıktı: Halk dayanışmayla hayatta

Haftalık olarak yayınlanan Bizim Gazete'nin yeni sayısı bugün okurlarıyla buluşuyor.

Gazete bu hafta Maraş'ta meydana gelen iki depremin ardından "Devlet kayıp, halk dayanışmayla hayatta" manşetiyle çıktı. Manşette şöyle denildi:

"Bu kadar yıkıcı bir depremin ardından bütün yurttaşlarımız depremzedelere yardım etmek için seferber olmuşken elinde muazzam kaynaklar tutan, en önemlisi yetkiyi bulunduran siyasi iktidarın aynı seferberliğin parçası olmasını beklerdik. Bir süre susalım diyorduk, yok susmayacağız. Soracağız... Bilimden, akıldan uzak olduğunuz için organize olamıyorsunuz, planlama yapamıyorsunuz bunu anladık. Ama elinizdeki imkanları seçmen tercihlerine göre kullanacak kadar gözünüz nasıl döndü? Devlet imkanlarının, yine beceriksizce, AKP’li belediyelere aktarılması, birçok ilçenin kendi kaderine terk edilmesi, siyasal hesapla filan da açıklanmaz, belli ki deprem vicdanınızın son kalıntılarını da yıkmış. Depremin şiddetini, yarattığı yıkımı hemen fark edemediniz mi? Neden arama kurtarma çalışmaları için bölgeye ek ekipler depremden 28 saat geçtikten sonra yola çıkarıldı?"

Bizim Gazete'nin yeni sayısından bazı başlıklar şöyle: