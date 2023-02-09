Samandağ'dan bir yurttaş: Köylerde durum kötü, artçılarla dağdan kopan kayalar geliyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından bazı bölgelerde büyük yıkım meydana gelmişti. Bunlardan Antakya'nın bazı yerlerine hâlâ hiç girilebilmiş değil.

Samandağ'daki Tekebaşı köyü de bu yerlerden biri. soL'un edindiği bilgiye göre bölgeye herhangi bir yardım ulaşmamış. Şu anda köydekilerin durumu iyi olsa da gıda, kıyafet, ısınma ve elektrik başta olmak üzere birçok problemleri var.

Sağlık problemi de yaşayan yurttaşlar bölgedeki hastanelerin yıkık olması nedeniyle oralara da gidemiyor.

Köylerde durumun kötü olduğunu anlatan bir yurttaş yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kimse yok doğru dürüst. Bir de artçılar oldukça evlerin sırtları dağ ve tepelere doğru olduğu için, yıkılmayan hasarlı yerlere de oradan kopan kayalar bazen gelebiliyor. Yani yıkılmayan evler bundan dolayı ciddi zarar görebilir. Şu an gündüz sera da, akşam çocuğum olduğu için arabada yatıyorum. Geri kalanlar dışarıda kalıyor. Çadır hiç gelmedi buraya."