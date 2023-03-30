BizdenBiri | Ankara'nın milletvekili adayı Menderes Gündüz

Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayları ülkenin dört bir yanında seçim çalışmalarına başladı.

Halkın içinden, çeşitli meslek gruplarından adaylar “1 Oy Erdoğan Gitsin Diye, 1 Oy TKP’ye” sloganıyla yola çıktı.

Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı muhasebeci Menderes Gündüz, cinayete kurban giden oğlu Umut Gündüz için verdiği mücadeleyi ve neden TKP'den milletvekili adayı olduğunu anlattı.

19 yaşındaki lisanslı bisiklet sporcusu Umut Gündüz, alkollü bir sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu yaşamını yitirmişti.