Bitmeyen otobüs kuyrukları: ABB 'sorun çözüldü' dedi ama öğrenciler tam tersini söylüyor

Geçtiğimiz gün Ankara'nın Çubuk İlçesi'ndeki KYK yurdunda kalan öğrencilerin otobüs beklerken oluşturdukları uzun kuyruk gündem olmuş akabinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) konuya dair ek sefer açıklaması yapmıştı.

Konuya dair soL'a konuşan öğrenciler hem plansızlıktan hem yurt şartlatının iyi olmamasından ve her gün yaşanan trafik çilesinden dem vuruyor.

Burası Ankara’nın dışındaki Çubuk KYK Yurdu'nun önü.



Saat sabah 07:00.



Bu gençler otobüs kuyruğundalar. Ankara'ya okullarına gitmeye çalışıyorlar. Kuyruğa bir bakın. Ben gördüğüme inanmak istemedim.



Kısa bir matematikle: 1 saat soğukta otobüs bekleyecek + 1.5 saatte… pic.twitter.com/RJICUrn8E8 — Dr. Taylan Yıldız (@taylanyildiz) October 5, 2023

ABB: 'Görüntüler ilk iki güne ait, sorun çözüldü'

Görüntülerin gündem olmasıyla yazılı açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi “Ulaşım hattının uzun olması sebebiyle EGO Genel Müdürlüğü bölgede sabit denetim görevlileri yetkilendirmiş, öğrencilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için ek seferler koymuştur. Aşağıdaki video düne aittir. Ek seferler neticesinde okulların açıldığı ilk iki gün yaşanan sorunların haftanın diğer günler yaşanmadığı ve sürecin normalleştiği gözlemlenmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Konuya dair soL'a konuşan öğrencilerse plansızlıktan ve yaşadıkları sorunların sürekliliğinden şikayet etti.

'Yoğunluk devam ediyor'

Otobüs duraklarındaki kuyruklar azalsa da yoğunluğun devam ettiğini ifade eden öğrenciler yetkililerin herkesin derste olduğu bir saati baz alarak kuyrukların azaldığını iddia ettiklerini söyledi. Ek seferlerin yeterli olmadığını ifade eden öğrenciler ulaşımın bir eziyete dönüştüğünü anlattı.

soL'a konuşan öğrencilerden Elif, "Ben en azından tek otobüsle okuluma ulaşabiliyorum ama birçok arkadaşım önce Kızılay’a gidip sonrasında başka bir araca (bazen ikiyi de buluyor) binmek zorunda kalıyorlar. Sabah erken saatlerdeki derslerimize yetişmemiz için en az 30-40 dk bazen bir saat önceden durağa gidip sıraya geçmemiz gerekiyor" dedi.

'Burası şehrin merkezine 50 km uzakta, ayakta gitmek mümkün değil'

Kaldıkları yurdun şehrin merkezine yaklaşık 50 km uzakta olduğunun altını çizen öğrenciler, ayakta Kızılay'a yolculuk yapmanın ve okula geçmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtti.

KYK yurdunda kalan öğrencilerden Kerem, "Burası şehrin merkezine çok uzak. Bu plansızlık zaten baştan aşağıya saçma. Burada yurdun gerçekten ne işi var? Burası cehennemin dibinde. Buradan Kızılay'a trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 2 saate kadar sürüyor bazen yolculuk. Aynı çileyi dönüşte de yaşasak etti sana 3-4 saat. Bu kadar saat ayakta beklemeye mecbur muyuz? Görevliler diyor ki binin otobüse doluşun ne olacak diyor. İstiyorsa kendi gelsin binsin o görevli o saatte. Biz bu sorunu her gün yaşıyoruz. Tek seferlik bir şey olsa ben de kalkar ayakta giderim" dedi.

Sorun sadece servis değil, yurt koşulları da sıkıntılı

Sorunun sadece otobüs kuyrukları olmadığını aynı zamanda yurt koşullarının da kötü olduğunu belirten öğrenciler özellikle yemekhanelerde yemeklerin çok kötü olduğunu ifade etti. Yurdun aynı zamanda ıssız bir yerde olduğunu ve akşam saatlerinde güvenlik kaygısı duyduklarını ifade eden öğrenciler uzun kuyrukların sadece otobüs duraklarında değil yemekhanelerde de olduğunu söyledi.

Öğrenciler uzun kuyrukların sadece otobüs duraklarında değil aynı zamanda yemekhanelerde de olduğunu ifade etti.

soL'a konuşan öğrencilerden Elif sıranın sadece serviste değil, yemekhanede de olduğunu anlattı:

"Yemekhanede de otobüs sırası olduğu gibi yoğun saatlerde epey sıra oluyor. Sıra olmasına bir şekilde katlanabiliriz evet ama yemekler o kadar kötü durumda ki ben de dahil olmak üzere çoğu arkadaşım artık oradan yemek yemiyor. Yemekleri sadece tat olarak eleştirmiyorum bu arada. Bir gün içinden böcek çıkıyor bir gün saç çıkıyor, asla hijyenik bir ortamda hazırlandıklarına inanmıyorum. Ayrıca et ve tavuk ürünleri çıkartıyorlar ama hiçbiri pişmiş olmuyor. Çiğ çiğ yememiz bekleniyor herhalde. Geçen yıl yemekhaneden zehirlendiğimden beri gidip orada bir şey yiyemiyorum. Ancak okul yemekhanesinde yemek yiyip akşam kendi başımın çaresine bir şekilde bakıyorum. Dışarıda bir şeyler yemek veya atıştırmalıkla geçirmek yemekhane yemeklerinden daha iyi bir seçenek çünkü. Tabii bunun da getirdiği bir maddi yük var. Aç kalmayı zehirlenmeye tercih ediyoruz diyebilirim."